شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتفقد عددًا من لجان الثانوية العامة بـ 5 مدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، عدداً من لجان الثانوية العامة للاطمئنان على سير الامتحانات ومستوى الطلاب، وللتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة باللجان.

شملت جولة محافظ كفرالشيخ لجان مدرسة الإعدادية الحديثة، ومدرسة شهيد السلام الثانوية، والمدرسة التجارية المشتركة، ومدرسة النور للمكفوفين، ولجنة مدرسة الشهيد رياض الثانوية.

وأوضح المحافظ أنه تتم المتابعة مع غرف العمليات بالمحافظة، لاستقبال الشكاوى ورصد أي أخطاء لسرعة التعامل معها، بما يضمن انتظام سير الامتحان، مؤكدًا حرصه على متابعة العملية التعليمية والامتحانات بكل مدارس مراكز ومدن المحافظة.

ووجه بتكثيف حملات النظافة والتطهير والتعقيم، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، والالتزام بارتداء الكمامات الواقية، ومراعاة التباعد والمسافات البينية، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب والملاحظين حفاظاً على سلامتهم.