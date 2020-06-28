شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يتفقد لجان الثانوية العامة بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الأحد، في اليوم الثالث لامتحانات الثانوية العامة، لجنة مدرسة الفيروز الرسمية للغات بحي النور بشرم الشيخ، للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية والتعقيم خلال أداء الطلاب امتحانات إتمام الشهادة الثانوية، وسط إجراءات استثنائية تتخذها الدولة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

رافق «فودة»، خلال الجولة، اللواء محمد خريصة، مدير أمن جنوب سيناء، وكان في استقباله محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء.

وبعث المحافظ رسالة طمأنة لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية بالمحافظة وأهالي الطلاب، مؤكدًا حرص الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي على اتخاذ الإجراءات التي تضمن تحقيق سلامة الطلاب وأداء امتحانات آمنة ومنضبطة.