شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة تطلق العدد الثامن عشر من مجلة «مصر معاك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عددها الثامن عشر من مجلة «مصر معاك»، والتي تعدُّ أداة إلكترونية جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، لنقل ما يحدث على أرض الوطن، واستعراض جهود الوزارة على نحو شهري.

وفي هذا العدد، نتابع جهود الدولة المصرية في عودة المصريين العالقين بالخارج، بالإضافة إلى إطلاق وزارة الهجرة استمارة «نورت بلدك» للعمالة العائدة من الخارج إلكترونيا.

وتتناول المجلة ثورة 30 يونيو التي كانت «طوق نجاة» لإنقاذ البلاد من حكم جماعة الإخوان، إضافة إلى فن صناعة الألباستر، أحد الفنون التي توارثتها الأجيال من الأجداد العظماء القدماء المصريين، ومازالت مستمرة حتى يومنا هذا في قلب محافظة الأقصر مدينة طيبة القديمة.

وترحب الوزارة بتلقي مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج للنشر في صفحات المجلة حتى تكون صوتًا للجاليات المصرية المغتربة.

لقراءة المجلة، اضغط على الرابط التالي:

https://bit.ly/3eQF6OU

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