شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية خلال متابعة لجان الثانوية العامة.. طبيب وغرفة عزل داخل كل مدرسة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره في لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة، بمدرسة الشهيد نقيب أحمد وحيد التجريبية للغات بنين، بمدينة الزقازيق، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، ورؤساء اللجان والملاحظين والعمال وجميع المشاركين في ماراثون امتحانات الثانوية العامة، في يومها الثالث في مادة الديناميكا.

وأشرف «المحافظ» على إجراءات دخول الطلاب للمدرسة، لأداء الإمتحان بعد مرورهم من بوابة التعقيم، وتسليمهم الكمامات والقفازات ومواد التطهير والأكياس البلاستيكية، لوضعها حول الأحذية، مطالبا الجميع بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية، والنصائح الطبية للحفاظ على سلامتهم داخل وخارج اللجان.

وأكد «غراب» أنه تم توفير طبيب وزائرة صحية وتجهيز غرفة عزل داخل كل مدرسة، للتعامل مع أي حالات إشتباه أو إصابة بالفيروس خلال فترة الإمتحانات، مؤكدا على تخصيص حجرة آمنة بكل مدرسة لتجميع النفايات الطبية داخل أكياس حمراء تقوم مديرية الصحة بنقلها للمدفن الصحي، طبقاً للإشتراطات الصحية المتبعة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن المحافظة قامت بالتعاون والتنسيق بين المديريات المعنية، لتأمين وتعقيم لجان الثانوية العامة والبالغ عددها 162 لجنة لإستقبال 44 ألف و788 طالب وطالبة قبل وبعد خروج الطلاب منها، لتوفير أقصي درجات الحماية والأمان للمشاركين في ماراثون الإمتحانات.

محافظ الشرقية يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل لجان الثانوية العامة بالزقازيق

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية - صورة أرشيفية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية - صورة أرشيفية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية - صورة أرشيفية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية - صورة أرشيفية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية - صورة أرشيفية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية - صورة أرشيفية

محافظ الشرقية يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل لجان الثانوية العامة بالزقازيق