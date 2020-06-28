شكرا لقرائتكم خبر عن دير مارجرجس بالرزيقات يعلن استمرار تعليق الصلوات حتى 15 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن دير مارجرجس بالرزيقات غرب الأقصر، تحت رعاية وإشراف نيافة «الأنبا مرقس» مطران شبرا الخيمة والمشرف البابوي للدير، عن تأكيده على استمرار الغلق التام والامتناع عن استقبال أي زوار، وأيضا الأفراد وأسر الآباء الرهبان وشباب الخلوة، وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 لحين إشعار أخر.

وقال الدير في بيان له: «نصلي فيه دائما من أجل سلامة الوطن والعالم أجمع، وندعوا الرب أن يحفظ بلادنا من كل مكروه بصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية».

جاء القرار كإجراء وقائي والتزاماً بقرارات اللجنة الدائمة للمجمع المقدس الصادر اليوم بتاريخ 27 يونيو 2020، بشأن الوقاية من فيروس كورونا، ومنع التجمعات وتقليل إمكانية أنتقال المرض.