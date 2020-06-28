شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. ارتياح بين طلاب الثانوية العامة بمصر الجديدة لمستوى امتحان الديناميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى منذ قليل طلاب الثانوية العامة على بلجان مدرسة الشهيد مصطفى يسرى عميرة ، بمصر الجديدة ، بمحافظة القاهرة، " الشعبة الرياضية" ، امتحان الديناميكا فى ثالث أيام ماراثون الثانوية العامة.

وعبر الطلاب عن مدى رضاهم لمستوى امتحان الديناميكا ، باستثناء بعض الأسئلة التى تقيس مهارات الطلاب موضحين أنه تم إبلاغهم داخل اللجنة بإلغاء أحد الأسئلة من الامتحان .

وتوافد الطلاب على اللجان وسط ارتداء "الكمامه" للوقاية من فيروس كورونا ، فضلا عن ارتداء عدد من الطلاب القفازات وبعضهم ارتدى أقنعة زجاجية للوجه.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2020 ، الأحد 21 يونيو، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، حيث أدى طلاب الثانوية العامة

الأحد الماضى امتحان اللغة العربية و الخميس 25 يونيو يؤدى الطلاب اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.



وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

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وقررت وزارة التربية والتعليم توفير كافة الضوابط والاجراءات الصحية حيث يتم تسليم الطلاب قرابة 33 مليون كمامة خلال أيام الامتحانات، إَضافة إلى تركيب بوابات تعقيم وتعقيم اللجان على مستوى الجمهورية بواقع 2216 لجنة سير، وتسلم الطلاب مطهرات وتحقيق تباعد بين الطلاب لحطة دخولهم اللجان بمعدل مترين بين كل طالب وأخر، وأيضا داخل اللجنة الفرعية بمعدل متر ونصف على الأقل لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.





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طلاب الثانوية العامة (2)



طلاب الثانوية العامة (3)



طلاب الثانوية العامة (4)