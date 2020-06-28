شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ارتفاع صادرات الرمان والفراولة إلى أكثر من 24 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن إجمالى صادرات مصر من الفراولة الطازجة والرمان منذ بد التصدير وحتى 24 من الشهر الجارى، بلغ 24 ألف و800 طن ، منها 20 ألف و622 للفراولة ، والرمان 4274 مضيفا أن التصدير يتم طبقا للاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة .

وأضاف رئيس الحجر الزراعي، فى تصريحات لـ"الخليج 365 "، أن جميع شحنات الفراولة الطازجة والرمان المصدرة للخارج تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الحجرية، بالإضافة إلى مواصلة تشديد إجراءات جميع صادرات المنتجات الزراعية خاصة الخضر والفاكهة لإنفاذها بجميع أسواق العالم وزيادة الصادرات .

Advertisements

وكان السيد القصير وزير الزراعة ، أكد أن محصول الفراولة يُزرع فى محافظات القليوبية والبحيرة والإسماعيلية والشرقية وكذلك منطقة النوبارية وانتاجها يغطى الاستهلاك المحلى ويتم تصدير حوالى 20 ألف طن فراولة طازجة للخارج بأسعار عالية لان الفراولة المصرية تتمتع بسمعة جيدة فى الأسواق العالمية كما يتم تصدير حوالى 4 مليون شتلة فراولة سنويا بالإضافة إلى الفراولة المجمدة والتى يبدأ موسم تصديرها فى شهر فبراير من كل عام بعد انتهاء تصدير الطازجة مباشرة فى شهر ديسمبر.

وزير الزراعة أكد ، أيضا أنه فى إطار دعم محصول الفراولة فقد سبق للبنك الزراعى المصرى زياده حجم التمويل الذى يمنح لمزارعى الفراولة من 15 ألف جنية الىً 60 الف للفدان المنزرع فراولة الموجه للتصدير لتدعيم وزيادة قدرات المزارعين على مواجهه تكاليف الانتاج ومؤخرا تم زياده الفئة التسليفيه للفدان الىً 90 ألف جنية بفائدة مخفضة مدعومة من الدولة.

وفى إطار تشجيع مصدرى الفراولة تم تطبيق اول نموذج لتمويل المحصول وفقا لنظام سلاسل القيمه حيث تم ربط المزارع بموردى مستلزمات الانتاج وفى ذات الوقت تم ربط هؤلاء المزارعين بالمستوردين من خلال بروتوكول تعاون بين البنك الزراعى وإحدى الشركات المتخصصة فى ذلك.