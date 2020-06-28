شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال موقعها طلبات استقبال أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة المجمدة، وهم أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات للخمسة، اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 حتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الاستعلام عن قيمة العلاوات لكل مستحق ونسبة الزيادة لهم من خلال موقع الهيئة .

ويقوم صاحب المعاش المستفيد من العلاوات الخمس، بالدخول على موقع هيئة التأمينات nosi.gov.eg، وكتابة الرقم القومى باللغة الإنجليزية واسم الام، ويظهر اختيار تحت مسمى انا لست برنامج روبورت " ثم يقوم المستخدم بالضغط عليها.

وسيستفيد من العلاوات الخمسة أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات للخمسة اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 حتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ويبلغ عدد المستفيدين من زيادة هذه العلاوات 2.4 مليون مواطن، منهم 1.9 مليون من القطاع الحكومى وحوالى 524 ألف من العام والخاص، وستصرف بأثر رجعى، حيث أن تكلفة العلاوات سنوياً ستصل إلى 7 مليارات جنيه ليكون إجمالى تكلفة صرف العلاوات 35 مليار جنيه.