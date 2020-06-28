شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب علمى رياضة ينهون الامتحان ويؤكدون سهولة الديناميكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى طلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضيات، امتحان مادة الديناميكا، فى ثالث أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة، وأكد طلاب لجان مدرستى الشهيد محمد عبده الثانوية المشتركة، ومنشأة القناطر الإعدادية المشتركة، سهولة الامتحان وتناسبه لمستوى الطالب المتوسط، مشيرين إلى أن اتخاذ اجراءات التعقيم والتباعد بين الطلاب للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا، لم تؤثر عليهم فى الاستفادة من الوقت والإجابة على الأسئلة.

وفى السياق، نشرت قوات الشرطة افراد أمن بمحيط اللجان لمنع التجمعات وأولياء الأمور بمحيط المدارس، كما وضعت الشرطة حواجز حديدية بمحيط اللجان والطرق المؤدية اليها لمنع انتظار السيارت بمحيط المدارس.

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، امتحانات الثانوية العامة للأسبوع الثانى على التوالى، حيث يؤدى اليوم الأحد طلاب شعبة علمى رياضيات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" كما يؤدي طلاب الثانوية العامة "مكفوفين" امتحان مادة الجغرافيا "ورقة أولى"، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين امتحان مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات"اللغة الأجنبية الثانية" ومقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم، استمرار تطبيق كافة الاجراءات الصحية للوقاية من كورونا داخل لجان الامتحانات، على رأسها تعقيم اللجان باستمرار، إَضافة إلى تسليم الطلاب كمامات، مشددة على أن ضوابط حماية الطلاب لن تقل حتى انتهاء الامتحانات.

وشددت الوزارة على أن امتحان مادة الديناميكا لطلاب الثانوية العامة، سيكون وفق مواصفات الورقة الامتحانية، حيث يتضمن 18 سؤالا يجب الطالب فى 28 صفحة داخل كر اسة البوكليت، كما أنه مخصص لها 30 درجة، كفرع من فروع مادة الرياضيات التطبيقية، لافتة إلى أن الامتحان يبدأ فى العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا لمدة ساعتين.