شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تنعى ملحق الشئون المالية والإدارية بالسفارة المصرية فى الرياض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت وزارة الخارجية، اليوم الأحد ببالغ الحزن ، ملحق الشئون المالية والإدارية، فوزى فرج مدينة ، الذى وافته المنية أمس السبت فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية أثناء تواجده هناك لتأدية عمله.
وذكرت الخارجية - عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" - أنه وإذ يتقدم أعضاء الوزارة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد، يدعون الله أن يتغمده بواسع رحمته .
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