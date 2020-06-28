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الخارجية تنعى ملحق الشئون المالية والإدارية بالسفارة المصرية فى الرياض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت وزارة الخارجية، اليوم الأحد ببالغ الحزن ، ملحق الشئون المالية والإدارية، فوزى فرج مدينة ، الذى وافته المنية أمس السبت فى مدينة الرياض بالمملكة العربية أثناء تواجده هناك لتأدية عمله.

 

وذكرت الخارجية - عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" - أنه وإذ يتقدم أعضاء الوزارة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد، يدعون الله أن يتغمده بواسع رحمته .

 

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