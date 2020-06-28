شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: إصابة 5 مدرسين فى حادث أثناء ذهابهم للجان امتحان الديناميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة الثانوية العامة والدبلومات الفنية بنقابة المعلمين، وقوع حادث سير بانقلاب سيارة تقل 5 معلمين صباح اليوم أثناء توجههم من مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية إلى لجان مراقبة الثانوية العامة بالسويس فى امتحان الديناميكا، نتج عنه إصابة عاطف حلمى بارتجاج فى المخ، وجمال أحمد عصفور، ومحمد محمد على بجروح وكدمات، ومحمد عبد الحليم ، وتامر محمود بإصابات طفيفة.

ووجه خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، فى بيان، بتحرك عاجل من النقابة الفرعية بالشرقية لمساندة المصابين، وعلى الفور قام محسن لطفى رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية يرافقه أعضاء النقابة الفرعة بالذهاب فورا إلى المستشفى لمرافقة المعلمين المصابين وتقديم كل الدعم المطلوب .

وطالب نقيب المعلمين، وزارة التربية والتعليم وقف النهج الخاطئ بارسال المعلمين للجان بعيدة فى تغطية امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية ، لوقف نزيف المعلمين على الأسفلت والطرق السريعة ذهابا وعودة كل امتحان .

وأوضح محسن لطفى أن نقابة المعلمين الفرعية بالشرقية تسخر كل إمكانياتها لدعم المعلمين المصابين وتوفير كل الرعاية لهم داخل المستشفى ومساندة أسرهم لحين تماثلهم للشفاء.