شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: 150 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكات بجنوب القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الجهود التى تبذلها الوزارة وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك.

وقال بيان للوزارة اليوم، إنه نظراً لما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ واستمرار عمليات التنمية شاملة فى كافة محافظات مصر والتوجيهات بتوفير البنية التحتية السليمة وتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بهذه المحافظات لتلبية احتياجات التطور فى استخدام الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة، ففى نطاق قطاعات شبكات القاهرة التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والتى تضم إدارات كل من غرب القاهرة ، السـيدة زينب ، القـلعـة ، المقطم ، البساتين ، المعادى ، حلوان، و15 مايو ، ويبلغ عدد المشتركين بها حوالى (1.7) مليون مشترك بلغت تكلفة ما تم من تطوير فى شبكات الكهرباء بهذه المناطق حتى ابريل 2020 حوالى (150) مليون جنيه لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة وتضمن :

- تركيب محولات قدرات مختلفة بعدد 28 محول.

- تركيب صناديق جهد منخفض بعدد 68 صندوق.

- مد كابلات جهد متوسط قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 35 كم.

- مد كابلات جهد منخفض قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 20 كم.

- تدوير محولات قدرات مختلفة بعدد 9 محول.

- إحلال وتجديد صناديق جهد منخفض بعدد 26 صندوق.

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- إحلال وتجديد كابلات جهد متوسط قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 4,3 كم.

- إحلال وتجديد كابلات جهد منخفض قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 4,1 كم.

وفيما يتعلق بخطة احلال الخطوط الهوائية المارة أعلى كتل سكنية إلى كابلات أرضية فقد تم استبدال خطوط هوائية جهد متوسط تمثل خطورة على المواطنين ضمن خطة الدولة بإجمالى تكلفة (33) مليون جنيه بقطاعات الشركة المختلفة حتى نهاية شهر ابريل 2020.

وإلى جانب الطفرة الملحوظة في عمليات تأهيل مراكز خدمة العملاء (كأعمال مدنية – ومنظومات رقمية مميكنة) فان الشركة تعمل لتسريع الاجراءات من خلال خدمة الشباك الواحد، وذلك مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعقيم المستمر حفاظاً على سلامة العملاء والعاملين.

وحول تطوير مراكز خدمة العملاء بالشركة فقد تم تم تطوير برنامج خدمة العملاء الموجود بجميع إدارات الشركة من خلال إستحداث خدمة الشباك الواحد لتقديم جميع خدمات الشركة من خلاله بحيث يتعامل المشترك مع شباك واحد والحصول على الخدمة ، وذلك عن طريق إنشاء أكثر من شباك واحد فى نفس الإدارة لتقديم الخدمة من خلاله ، وتم تطبيق ذلك النظام فى جميع إدارات الشركة .

وكان لهذه الأعمال مردود على المواطن حيث تم تحسين مستوي الخدمة المقدمة للعملاء، وضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.

كما تم إنشاء إدارة لخدمة المستثمرين بقطاعات شبكات القاهرة بمدينة المعادى لخدمة المستثمرين فقط وذلك لإنهاء إجراءات المستثمرين الذين تقع إستثماراتهم فى نطاق الشركة وتسهيل وتقليل زمن الإجراءات لأقصى مدى ، حيث تم تخفيض الحد الأقصى لفترة الدورة المستندية الخاصة بتوصيل التيار الكهربائى لتصبح (18) يوم .

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار خلال الفترة 1/7/2019 حتى 30/4/2020 فقد تم تحصيل (153 ألف) محضر بقيمة تصل إلى حوالى 192 مليون جنيه بقطاعات شبكات القاهرة .

وحول السداد الإليكتروني بقطاعات شبكات القاهرة (خلال الفترة من يوليو 2019 حتى أبريل2020) فقد بلغت عدد عمليات السداد الإلكتروني للعدادات الميكانيكية والرقمية (216 ألف)عملية سداد بإجمالي يصل إلى حوالي 60 مليون جنيه .