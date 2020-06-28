شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية: أسئلة الديناميكا سهلة ورئيس اللجنة أبلغنا بترك سؤال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الطالبة سميحة أحمد بلجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بنين بالسيدة زينب إن امتحان الديناميكا اليوم سهل ومن كتاب المدرسة وكان واضحا ليس به غموض أو مشكلة، قائلة: 75% من الأسئلة سهلة، وكشفت الطالبة أن رئيس اللجنة ابلغهم فى بداية اللجنة بوجود سؤال بدون إجابة ولم يتم حله أو الإجابة عليه.

وأدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي 103 ألف و865 طالبا وطالبة داخل 1982 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس (STEM) امتحان مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية)، بإجمالي 709 طالب في عدد من لجان الجمهورية، كما أدى طلاب الثانوية العامة "مكفوفين" امتحان مادة الجغرافيا (الورقة الأولى) بإجمالي 227 طالب.

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وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثالث سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا، وتوفر أدوات التعقيم.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (3) حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات ("برج العرب" بمحافظة الإسكندرية، و"منفلوط" بمحافظة أسيوط، و"قويسنا" بالمنوفية)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

كما رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لطالب واحد فقط وملاحظ في محافظات (القاهرة، والمنيا) وتم نقلهم إلي المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.