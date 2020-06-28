شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات التعليمية: مستشفى الجمهورية تستقبل المرضى بعد إنهاء العزل بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد فوزى رئيس هيئة المستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة والسكان أنه تقرر عودة مستشفى الجمهورية لاستقبال الحالات المرضية بكامل طاقتها لخدمة المرضى وإنهاء العمل بها كمستشفى عزل لمصابى كورونا.

وقال الدكتور محمد فوزى رئيس هيئة المستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة والسكان فى تصريحات اليوم أن المستشفى عادت للعمل بشكل طبيعى وستقدم الخدمات للمواطنين وتابع : مازال لدينا عدد من المستشفيات تقوم بمهام العزل للمصابين بكورونا وتقدم لهم العلاج بالمجان .

وكانت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية اعلنت، قيام جراحى الأوعية الدموية بمستشفى الساحل التعليمى والمطرية التعليمى بعمليتين دقيقتين لإنقاذ اثنين من مصابى كورونا من بتر أطرافهم بعد إصابتهم بجلطات حادة ، كما قام جراحو العظام بمستشفى أحمد ماهر التعليمى بإصلاح كسر بالساق والكاحل لأحد مصابة كورونا ليتمكن من السير على قدمه مجددا.

وقال الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة إن وحدات الهيئة تضم نخبة من أفضل جراحى الأوعية الدموية داخل مصر ويقدمون يوميا أروع صور التضحية والتفانى فى العمل كغيرهم من باقى أفراد الطواقم الطبية والعاملين بالهيئة والتى تعجز الكلمات عن أن توفيهم حقهم أو أن تعبر عما بداخلنا من إحترام وتقدير لما قدموا وما زالوا يقدموا من تضحيات وإخلاص فى العمل ابتغاءا لمرضاة الله عز وجل ووفاءا للقسم الذى أقسموه أن يبذلوا الغالى والرخيص من اجل رعاية وخدمة المرضى.