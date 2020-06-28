شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تحرير محاضر مخالفات تبديد المياه لزراعة الأرز فى المناطق غير المسموح بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الدكتور عبد العاطي قيادات الوزارة فى المحافظات بضرورة المتابعة المستمرة لزراعات الأرز وتحرير محاضر مخالفات تبديد المياه للمخالف منها، وسيتم التعامل بحزم مع المخالفين لقواعد زراعة الأرز التى حددتها الحكومة، وهي منع زراعته في المناطق غير المصرح بها، مشيرا إلى أن تلك المخالفات تؤثر بدورها على وصول المياه لنهايات الترع.

وشدد عبد العاطى بضرورة المرور بشكل مستمر على شبكة الترع والمصارف وتطهيرها وازالة الحشائش المائية، وكذلك متابعة حالة الجسور والمعدات ومحطات الطلمبات والتأكد من جاهزيتها، والاجراءات التي تم اتخاذها للحفاظ على مواردنا المائية من الهدر والاستخدامات الجائرة الغير مخصصة ضمن خطط الوزارة للحفاظ عليها.

يشار إلى أنه سيتم توقيع الغرامة المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف 12 لسنة 1984، على المخالفين، كما سيتم تحصيل غرامة قيمة مقابل الإستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للقانون، وفقاً للتشريعات التشريعات والقوانين التى تحقق الانضباط فى المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه، وفرض عقوبات مشددة على مخالفات الأرز، من خلال مضاعفة غرامات مخلفات الأرز، حتى تكون رادعا للمخالفين، وتصل الغرامات الى حوالى 3800 جنيه للفدان.

وكانت وزارة الرى قد أعلنت حالة الطوارئ بين أجهزة وقطاعات الوزارة والمديريات استعداداً لموسم الزراعات الصيفية، وعلى رأسها محصول الأرز، حيث تم اعداد برامج توزيع وإدارة المياه لكافة المناطق والترع بالجمهورية لضمان وصول المياه بالكمية المناسبة وفى التوقيت المناسب دون هدر أو عجز، وهو ما يسهم فى تحسين حالة الرى بمناطق الجمهورية وانخفاض أعداد الشكاوى.