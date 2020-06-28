مباحث النهضة تداهم مصنع مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، اثنين من العناصر الإجرامية بالسلام لقيامهما بتصنيع كميات من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة بقصد الترويج والاتجار.

أكدت معلومات وتحريات المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثانٍ، قيام عاطلان مقيمان بدائرة القسم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تصنيع المواد المخدرة حشيش، أقراص مخدرة، ترامادول بقصد الاتجار بها متخذان من الشقة سكن أحدهما مكاناً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، للقبض على المتهمين.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتمكن الرواد إسلام عبد الباقي وحسام مدبولي ومحمود عماد، ضباط مباحث القسم، من ضبطهما حال تواجدهما داخل شقة سكن أحدهما، وعُثر بداخلها على 8 قطع من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 800 جرام، جوال بلاستيكي كبير الحجم يحوي خليط من مادة بيضاء اللون تُستخدم فى تصنيع عقار الترامادول المخدر، 3 أكياس صغيرة الحجم تحتوى على كمية من مادة البودر المخدر، برميل أزرق اللون يحتوى مادة كاوية، مبلغ مالي، أدوات التصنيع.

وبمواجهتهما أمام العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات لتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار ، وأقرا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العقيد عمرو الصادق، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.