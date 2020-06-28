"أمن المنافذ": ضبط 430 مخالفة مرورية وينفذ 94 حكم قضائي في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.
وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 3 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع– ملابس جاهزة) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي 17 ألف جنيه.
وفي مجال الأمن العام، نجحت الحملات في ضبط 4 قضية أبرزها (عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).
وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملات في تنفيذ 94 حكم قضائي متنوع، وضبط 430 مخالفة مرورية متنوعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جارِ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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