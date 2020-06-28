ضبط شخصين بحوزتهما 750 جرام هيروين قبل ترويجها على عملائهما في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، القبض على شخصين بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائهما في مدينة 6 أكتوبر.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ أكتوبر قيام شخصين – لأحدهما معلومات جنائية بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بمخدر الهيروين بدائرة القسم.

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عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكي سيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة القسم ، وعثر بحوزتهما 750 جرام لمخدر الهيروين – فرد خرطوش – مبلغ مالي - 2 هاتف محمول – ميزان حساس.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتفين المحمول للاتصال بعملائهما .

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.