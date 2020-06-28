ضبط شخصين بحوزتهما 750 جرام هيروين قبل ترويجها على عملائهما في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، القبض على شخصين بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائهما في مدينة 6 أكتوبر.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ أكتوبر قيام شخصين – لأحدهما معلومات جنائية بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بمخدر الهيروين بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكي سيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة القسم ، وعثر بحوزتهما 750 جرام لمخدر الهيروين – فرد خرطوش – مبلغ مالي - 2 هاتف محمول – ميزان حساس.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتفين المحمول للاتصال بعملائهما .
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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