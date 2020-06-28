تجديد حبس شخص 15 يوما بتهمة سرقة "توك توك" في المعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس عنصر إجرامي 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بسرقة "توك توك" أحد الأشخاص بالإكراه.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان بدائرة القسم تناهى لسمعهم صوت استغاثة أحد الأشخاص، باستبيان الأمر تم التقابل مع (سائق توك توك مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) والذى قرر بأنه حال سيره بمركبة التوك توك استوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله لمحل الواقعة وفور وصولهما فوجئ بقيامه بتهديده بأسلحة بيضاء كانت بحوزته واستولى منه على مركبة التوك توك قيادته ولاذ بالفرار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.