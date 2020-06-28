محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وبحوزته قطعة كبيرة الحجم لمخدر الحشيش، مبلغ مالي. كما ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط وبحوزته 12 قطعة كبيرة الحجم لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - مبلغ مالي. Advertisements وفى ذات السياق ضبط أحد الأشخاص مقيم بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة وبحوزته 20 جرام لمخدر الهيروين- 9 أقراص مخدرة - مبلغ مالي. كما ضبط 20 طرد قادم للبلاد من إحدى الدول الأجنبية وارد ميناء بورسعيد يحتوى على 1200 قطعة جاكيت مموه "ألوان مختلفة" تشبه المستخدمة بالزي العسكري. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك في إطار مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها، ولاسيما جرائم التهريب عبر المنافذ المختلفة.

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كانت هذه تفاصيل خبر تأمين قناة السويس يضبط 1200جاكيت زي عسكري و3 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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