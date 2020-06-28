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"الصحة" تتيح برامج مكافحة العدوى وبروتوكولات علاج كورونا للأطقم الطبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أرسلت وزارة الصحة خطابا للنقابة العامة لصيادلة مصر، للإعلان عن تفعيل المنصة التعليمية الخاصة باكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي ورفع برامج مكافحة العدوى وبروتوكلات علاج فيروس المستجد(covid19) طبقا لأحدث الأدلة العلمية وما توافق عليه الخبراء باللجنة العلمية المشكلة من قبل وزارة الصحة لوضع بروتوكولات العلاج المعتمدة.

وأكدت الوزارة في خطابها، حرص وزارة الصحة والأكاديمية على توحيد بروتوكولات العلاج وإجراءات مكافحة العدوى في جميع المنشآت الصحية.

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وأوضحت الوزارة أن هذه البرامج التدريبية متاحة للأطقم الطبية بالمجان مع منح شهادة معتمدة من الأكاديمية مع إمكانية الدخول للمنصة التعليمية من أي مكان وفي اى وقت بعد دخول كلمة المرور وكلمة السر.

يمكنكم تسجيل البيانات عبر الرابط التالى للحصول على هذه البرامج:اضغط هنا

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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