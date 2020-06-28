لتجنب الغلق.. 30 إجراءً على المقاهي والمطاعم الالتزام بها​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجهت وزارة التنمية المحلية المحافظات بضرورة تنفيذ الضوابط الكاملة الخاصة بفتح المطاعم والمقاهي المرخصة حتى الساعة العاشرة مساءً يوميًا.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أنه في حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات سيتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة.

وينشر الخليج 365 الضوابط والاشتراطات الكاملة التي يجب على المقاهي والمطاعم الالتزام بها لتجنب الغلق على النحو التالي:

1- استقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى.

2- الالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين طاولات الطعام، و1 متر بين كل شخص وآخر بالمائدة.

3- الحد الأقصى للمائدة الواحد 6 أشخاص وذلك بالنسبة للعائلات.

4- تشغيل المصاعد -إن وجدت- بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية.

5- غلق أماكن ألعاب الأطفال.

6- حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاط يتعلق بتجمعات.

7- توزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية في المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

8- وضع لافتات عند مدخل المنشأة بعدم دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا.

9- توفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدي في مدخل المنشأة.

10- حظر "الخدمة الذاتية بالبوفيه" مع السماح بخدمة البوفيه "غير المفتوح".

11- حظر تقديم الشيشة بالمقاهي والمطاعم وكذلك الدومينو والطاولة والكوتشينة.

12- إزالة المفارش القماش من على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام (قدر المستطاع).

13- في حالة استخدام المفارش القماش يتم الالتزام بتغييرها بين كل مستخدم وآخر.

14- الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام (قدر المستطاع).

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15- توفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام.

16- وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياه والمصاعد.

17- تعقيم دورات المياه بين كل عميل وآخر باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

18- تطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم مع وضع الإرشادات التوعوية في جميع أنحاء المنشأة.

19- توفير سلات مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس في الحمامات والمطابخ.

20- التخلص من النفايات بشكل آمن وفقاً لإرشادات وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة.

21- قياس درجات الحرارة لجميع العاملين يومياً، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأي حالة إصابة يتم اكتشافها.

22- توفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين ومواد التعقيم من خلال الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

23- التزام العاملين في المنشأة بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل.

24- عدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية وتوعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والإجراءات الوقائية في التعامل.

25- تقليل التزاحم والتدافع عند مدخل المنشأة من خلال وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو التليفون أو أي وسيلة أخرى.

26- توفير أجهزة كشف الحرارة لقياس درجات الحرارة لرواد المنشأة.

27- ترك مسافة "متر" بين كل عميل وآخر داخل المنشأة فيما يخص خدمة التيك أواي وتقديم الطلبات إلى المنازل.

28- قصر التواجد داخل المنشأة على الطلب والدفع والحصول على إيصال ثم الخروج.

29- يكون انتظار استلام الطلب في المساحة المكشوفة خارج المنشأة من خلال مندوب تسليم الطلبات.

30- وضع ملصق على مدخل المطعم أو الكافتيريا علية الإجراءات الواجب توافرها للمترددين.

وأوضح شعراوي، أنه وجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات، لافتا إلى أنه سيتم تقييم مدى التزام تلك المنشآت للاشتراطات الصادرة وفي حالة عدم الالتزام سيتم غلق المنشأة.