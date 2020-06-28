مطار القاهرة يستقبل 45 رحلة طيران لنقل عالقين وبضائع.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، إن المطار يستقبل على مدار اليوم 45 رحلة طيران ركاب وبضائع دولية وداخلية وخاصة، تقل 4655 راكبًا مصريًّا، كما يغادر المطار 46 رحلة سفر استثنائية إلى عدة وجهات؛ سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل 2705 ركاب.

وأضافت المصادر أن صالات الوصول تشهد خلال الـ24 ساعة رحلات من عدة دول؛ منها السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان، بالإضافة إلى عدة عواصم أوروبية، وتشمل رحلات طيران لشركات دولية عربية، والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، والعديد من رحلات طائرات الشحن الجوي والرحلات الخاصة؛ مما يؤكد جاهزية المطار لاستقبال الركاب والسائحين.

ونوهت المصادر بأنه يتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وَفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، كما تتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

كان الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، أعلن عن عودة نحو 57 ألف من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية على 315 رحلة جوية استثنائية لشركتَي "مصر للطيران" و"إير كايرو" التابعة للوزارة، وذلك في ضوء سعي الدولة نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة؛ من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن، وفي إطار التكاتف والتكامل بين كل مؤسسات الدولة اللذين تشهدهما مصر خلال الفترة الحالية؛ لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.