أخبار مصر | برلماني مشيدا بالمستشفيات الميدانية: ستظل القوات المسلحة داعما للدولة في أزمة كورونا

القوات المسلحة ستظل الداعم القوي للدولة المصرية في أزمة فيروس كورونا، فتوجيهات الرئيس السيسي المستمرة بتوفير وتذليل كافة الإمكانيات تستهدف المطالبة بتوفير الدعم من جميع الجهات بالدولة لمواجهة فيروس كورونا وتقليل التبعات السلبية للأزمة.

وأشاد النائب في بيان اليوم الأحد، بتجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض، والتي تحتوي على مستشفيات ميدانية وقاعات عزل بقوة اجمالية 4000 سرير وسيارات إسعاف مجهزة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تبذل مجهود كبير في حل أزمة نقص الأسرة بالمستشفيات، وتعمل على توفير كافة إمكانياتها لدعم الدولة المصرية في حربها ضد جائحة فيروس كورونا المستجد

ولفت عامر، في بيان له اليوم الأحد، أن هذه المستشفيات الميدانية تعمل على توفير خدمات طبية أفضل للمرضى والمصابين، وتوفير أماكن جديدة لاستقبال الحالات الطارئة والتي بحاجة لرعاية وإقامة بمستشفى.

تطورات كورونا بمصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18658 حالة، من ضمنهم الـ 17140 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.

Advertisements

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 63923 حالة من ضمنهم 17140 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2708 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وقامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".