أخبار مصر | محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير مدينة الطلبة والطالبات بحي العجوزة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير مدينة الطلبة والطالبات بحي العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية، بمدينة الطلبة والطلبات بحي العجوزة.

وأشار المحافظ، إلى أن أعمال التطوير تشمل أحلال وتجديد اعمال الكهرباء والسباكة و النجارة والدهانات والأثاثاث ودهان الغرف من الداخل وتطوير الأسره والمفروشات وتدعيم المدينة بعدد ألف مرتبة جديدة بالمباني رقم 2 و4 وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى أنه جارٍ العمل على توفير مبردات للمياه.

وأضاف المحافظ، أن المباني التي تم تطويرها تتكون من 5 أدوار وتحتوي على 335 وحدة إقامة منهم غرف أحادية، وغرف ثلاثية لتسع نحو 361 طالبا والمدينة بوجه عام تسع لحوالي 2000 طالب.

وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير تهدف الي توفير سبل الراحة للطلبة والطالبات المغتربين وذلك لتعويض الجو الأسرى وكذلك تهيئة المناخ المناسب لهم لتحقيق التفوق الدراسي، وذلك من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب والارتقاء بمستوى العاملين بالمدينة ورفع كفاءة المباني والاثاث بالإضافة إلى تطبيق نظم الادارة الحديثة والتى تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

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كما حرص المحافظ على تفقد منشآت المدينة من غرف الطلبة والمطبخ والمخبز ودورات المياه والمطعم المخصص لتناول الوجبات المختلفة والملاعب الرياضية وأماكن الترفيه.

ولفت إلى ضرورة تكليف أحدي المكاتب الاستشارية لأعداد رؤية متكاملة لكيفية استغلال المساحات والأماكن الغير مستغلة بالمدينة الاستغلال الأمثل، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاستغلال الأمثل لكافة أصول الدولة لتنمية وتعظيم الموارد الذاتية والمادية وخاصة أن المدينة تقع علي مساحة حوالي 15 أفدنة وغير مستغلة بالكامل ومتوفر بها مساحات فضاء كبيرة من الخارج والداخل إلي جانب عدد من المحلات أيضاً.

كما وجه بدراسة الموقف النهائي للمباني المغلقة للوقوف علي التقرير النهائي لهم من حيث الهدم أو الترميم مع التأكيد علي عدم تسكين أى مبنى إلا بعد التأكد من الحالة الإنشائية لهم وذلك حرصا على أرواح الطلاب.

وفي نفس الأطار وجه المحافظ رئيس حي العجوزة التصدي بكل حزم وشدة لكافة معارض السيارات التي تقوم بالتعدي علي حرم الطريق وارصفة المشاه ويتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، من حيث الغلق وكلبشة السيارات وتحرير لها محاضر أتلاف للرصيف، والأسراع في إجراءات رصف وتطوير شارع جمال الدين الحمامصي لتدني مستوي الأسفلت وسوء حالة الشارع بوجه عام ما يعيق الحركة المرورية به.

ورافق المحافظ خلال الجولة الاستاذة هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمحاسب ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة واللواء هانى العنانى رئيس حى العجوزة والأستاذ شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل والأستاذ طارق سليمان المشرف العام على المدينة.