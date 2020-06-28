أخبار مصر | رئيس البرلمان يوجه رسالة للسيسي: الله ‏معك ‏في كل المواقف

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان يوجه رسالة للسيسي: الله ‏معك ‏في كل المواقف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو.

وجاء مضمون البرقية: "يطيب لي أن أتقدم إليكم بإسمي واسم نواب المجلس المعبرين عن شعب مصر ‏العظيم، بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيه ‏المجيدة، التي ملك فيها الشعب إرادته واستظل بعلم الوطن، ‏وحماها جيش الشعب ‏وشرطته الوطنية".‏

ففي الثلاثين من يونيه حطم الشعب قيوده، وانجلي الليل وسطع فجر يوم ‏جديد، ‏عمت فيه الفرحة عموم المصريين إلا قلة ممن صموا آذانهم وضلوا سواء السبيل.‏

في الثلاثين من يونيه امتلأت الميادين بالملايين، في تصد جرئ لجموح ‏رئيس ‏وجماعته التي أرادت استلاب الوطن والنيل من نسيجه الوطني، فلبيتم نداء الشعب ‏وإنحزتم لثورته وحميتم مصر من الفتن.

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إننا نعلم الجهد الذي تبذُله في مختلف المجالات وانشغالك منذ ولايتك ‏بآمال ‏وطموحات شعبك، وإيمانك بأن ليس لدينا وقت نضيعه أو جهد نبدده في النظر ‏إلى الوراء، ذلك بأن أمامنا معارك شريفة تستحق الوقت كله، والجهد كله.

وكانت وقفتكم من أجل مصر، فتحية لك وأنت تصنع المواقف، والله ‏معك ‏في كل المواقف.

وتحتفل مصر بالذكري السابعة لثورة 30 يونيو التي خرج فيها ملايين المصريين في "انتفاضة شعبية " يوم 30 يونيو 2013 في ميادين ومحافظات مصر المختلفة معبرين عن غضبهم من حكم الإخوان، وارتفعت الهتافات وتعالت الأصوات المطالبة برحيل الرئيس المعزول محمد مرسي وإسقاط حكم المرشد، حيث طالب المتظاهرون بسحب الثقة من الرئيس الإخواني وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بعد ما استشعر الشعب المصري الخطر على وطنهم من جماعة ارتكبت العديد من الأخطاء خلال عام واحد من حكمها لمصر.

واستطاعت القوات المسلحة المصرية أن تضرب مثالا للعالم، في الحفاظ على الأرواح والمنشآت وحمايتهم من بطش الجامعة الإرهابية، في يونيو 2013، فلم ولن يحدث أن يتخلى الجيش عن شعبه يوم مهما حاولت الجماعات الإرهابية.

وفي الثالث من يوليو، أعلن وزير الدفاع حينها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، إنهاء حكم الرئيس محمد مرسي على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتبع ذلك البيان احتفالات في ميدان التحرير وعدد من المحافظات.