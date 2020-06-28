أخبار مصر | عاجل.. إصابة رئيس تحرير صحيفة يومية بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة رئيس تحرير صحيفة يومية بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أُصيب أحد أعضاء مجلس النواب، بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد - 19)، حيث يرقد حاليًا بأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأعلنت صحيفة "البوابة نيوز" اليومية، اليوم الأحد، أن رئيس تحريرها البرلماني عبدالرحيم علي، يرقد في غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات باريس، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقالت إدارة الصحيفة، في بيان: إن رئيس تحريرها كان غادر القاهرة إلى باريس الأسبوع الماضي، لحضور بعض الفعاليات السياسية الخاصة بتداعيات الأزمة الليبية، وفوجئ بظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا هناك.