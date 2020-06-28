أخبار مصر | قرار جديد من محافظ القاهرة بشأن استنزال الأراضي الزراعية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار جديد من محافظ القاهرة بشأن استنزال الأراضي الزراعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت محافظة القاهرة، باب التقدم لتلقي طلبات استنزال الأراضي الزراعية بدءا من أول يوليو ولمدة شهر، وعلى الراغبين في ذلك التقدم بأوراقهم للأحياء التابعين.

ويأتي ذلك وفقا لقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الخاص رقم 7772 لسنة 2019، الخاص بشأن تشكيل لجنة لوضع قواعد وإجراءات القبول المالي بشأن استنزال الأراضي الزراعية.

وشدت محافظة القاهرة على الراغبين في التقدم بأوراقهم بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ومسافات التباعد الاجتماعي أثناء التواجد بالحي لتقديم طلب الاستنزال، منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

محافظ القاهرة يوجه بتكثيف حملات تفعيل قرار مجلس الوزراء

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء، بتكثيف حملات مراقبة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بالتعايش مع فيروس كورونا والتي تشمل إعادة فتح المطاعم والمقاهي، اعتبارًا من اليوم بطاقة 25% مع منع الشيشة ووضع مساحة المكان في الاعتبار وعدم السماح بأي إشغال للطريق وتنفيذ الغلق الفورى للمخالف، ووكذلك متابعة غلق المحال والمولات في التاسعة مساءً بدلاً من السادسة، وغلق المطاعم والمقاهي في العاشرة مساءً، واستمرار غلق الحدائق والمتنزهات والمراكز التعليمية (السناتر) وعودة عمل وسائل النقل العام حتى منتصف الليل.

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وكما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بمتابعة ألا تزيد نسبة الإشغال بصالات الألعاب والنوادى الصحية الواقعة خارج مراكز الشباب عن 25 % من الطاقة الاستيعابية.

محافظ القاهرة يطالب أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام لجان الثانوية العامة

طالب اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أولياء الأمور، بعدم التواجد أمام لجان الثانوية، لمنع تفشي فيروس كورونا.

وناشد عبد العال أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام اللجان، التي ستستأنف غدًا بمادة الديناميكا لشعبة الرياضيات مع تجنب التجمعات قبل أو عقب الامتحانات حفاظًا على سلامتهم وسلامة ابنائهم.

كما ناشد الطلاب بعدم التزاحم اثناء الدخول أو الخروج من اللجان وسرعة الانصراف مباشرة بعد أداء الامتحان حفاظًا علي الصحة العامة وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن جميع الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتأمين امتحانات الثانوية العامة ستنجح بتعاون المواطنين مع الاجهزة التنفيذية .