مصر | فودو وحشيش.. سقوط ثلاثة عاطلين لإتجارهم في المواد المخدرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فودو وحشيش.. سقوط ثلاثة عاطلين لإتجارهم في المواد المخدرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط كلٍ من عاطلَين مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس "لأحدهما معلومات جنائية")، حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الفودو وزنت 1،200 كيلو جرام- مبلغ مالى).

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة.

كما تمكنت قوة أمنية من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 800 جرام- مبلغ مالى).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بحوزته أقراص وحشيش.. حبس ديلر بولاق الدكرور وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

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بحوزته أقراص وحشيش.. بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته 40 قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الإتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، بحوزتهما 2 كيلو من مخدر الشادو..بهذه المضبوطات سقط عاطلان"لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا باتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.