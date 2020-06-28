مصر | بلاغ عاجل يتهم محمد ناصر بالعمالة للمخابرات التركية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بلاغ عاجل يتهم محمد ناصر بالعمالة للمخابرات التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، اليوم السبت، ببلاغ للمستشار النائب العام حمادة الصاوي، قيد تحت رقم 18774 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، ضد العميل الهارب محمد ناصر، المذيع بقناة مكملين الإخوانية، والتي تمول من المخابرات التركية وتبث من تركيا، بسبب خروجه يوميا على تلك القناة الداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر، محرضا ضد مصر وقياداتها ومؤسساتها تنفيذا للأوامر التي يتلقاها من جهاز المخابرات التركي مقابل تمويلات مالية ضخمة لتنفيذ تلك السياسة العدائية ضد مصر وشعبها.

واتهم البلاغ، محمد ناصر، بالإضرار بالمصالح العليا للبلاد والتحريض على نشر الفوضى والاضطرابات في الشارع المصري وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين بتعمده نشر أخبار كاذبة عن الشأن الداخلي المصري ونشر فيديوهات مفبركة للتحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.

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وأضاف محمود، أن العميل الخائن محمد ناصر الهارب من مصر والصادر ضده العديد من الاحكام لتحريضه على مصر وقياداتها وشعبها عميل في مخابرات لجهة معادية لمصر وهي تركيا وأنه يوميا ومن خلال برنامجه المشبوه على القناة الإخوانية يتطاول على مؤسسات الدولة وقياداتها مستهدفا الجيش والشرطة ساعيا لإحداث فوضى داخلية ونشر الاضطرابات وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين نظير التمويلات الملوثة التي يتلقاها وبصفة دورية من جهاز المخابرات التركي وقيادات التنظيم الدولي للإخوان الهاربة للخارج.

كما اتهم، في بلاغه، الهارب محمد ناصر بالانتماء لجماعة محظورة وهي جماعة الإخوان الإرهابية هدفها منع مؤسسات الدولة الدستورية والتشريعية من ممارسة أعمالها وإثارة الفزع في نفوس المصريين وتعمده نشر أخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة المصرية وتلقيه تمويلات مالية مشبوهه من جهة اجنبية معادية للدولة المصرية للتحريض عليها ونشر الفوضى.

وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لمحمد ناصر، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسم محمد ناصر على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.