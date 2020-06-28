مصر | ضبط 3 متهمين بسرقة هاتف محمول من شقة في البساتين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 3 متهمين بسرقة هاتف محمول من شقة في البساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مرتكبى واقعة سرقة هاتفى محمول من ربة منزل ونجلتها بالإكراه.

بداية الواقعة، تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل ونجلتها، مقيمتان بدائرة القسم)، بأنهما حال تواجدهما بمسكنهما فوجئا بدخول شخصان عبر شرفة الشقة سكنهما وقاما بتهديدهما بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهما وسرقة (هاتفى محمول) كرهًا عنهما تحت تهديد السلاح الأبيض، ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال عرض صور المشتبه فيهم على المجنى عليهما تعرفا على أحدهما (عاطل، سن 21 "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (السلاح الأبيض المُستخدم فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية")، حيث قام بالإشتراك مع أحدهما بالتسلل للشقة محل الواقعة وإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، بينما إقتصر دور المتهم الثالث على المراقبة والتأمين أسفل العقار.

تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين الهاربان، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها، وتم بإرشادهما ضبط الهاتفين المستولى عليهما.

بإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الهاتفين وإتهمتاهم بسرقتهما بالإكراه.

Advertisements

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.

حيث يقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.