مصر | ضبط خادمة لسرقتها مصوغات ذهبية من شقة بالمقطم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط خادمة لسرقتها مصوغات ذهبية من شقة بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سيدة لسرقتها خزينة من داخل إحدى الشقق السكنية أثناء ترويج محتوياتها، بحلوان

بداية الواقعة، وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بقيام سيدة بعرض مشغولات ذهبية للبيع بمحل مصوغات بدائرة القسم بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

بالإنتقال والفحص تم ضبطها وتبين أنها (خادمة ومقيمة بدائرة قسم شرطة السلام ثان )، وعُثر بحوزتها على (3 قطع مصوغات ذهبية "مجهولة المصدر").

وبمناقشتها إعترفت بأنها من متحصلات واقعة سرقة وأقرت بأنها نظرًا لعملها كخادمة طرف أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم وعلمها بإحتفاظه بمصوغات ذهبية داخل خزينة حديدية بمسكنه إختمرت فى ذهنها فكرة سرقتها، وفى سبيل ذلك إستعانت بطليقها (يعمل بإحدى الشركات، مقيم بدائرة القسم) لتنفيذ مخططها، حيث تمكنت من سرقة الخزينة الحديدية وبداخلها المضبوطات المُشار إليها وكذا مجموعة من المصوغات الذهبية الأخرى عبارة عن (20 قطعة مختلفة) وكذا ساعة يد ومجموعة من الأقلام والعملات المعدنية "مختلفة الأنواع" وأقرت بتسليمها الخزينة لطليقها المذكور لفتحها وإقتسام المسروقات فيما بينهما.. حيث تم ضبطه، وبحوزته باقى المسروقات المستولى عليها.

بمواجهته أقر بتمكنه من فتح الخزينة المستولى عليها بالإستعانة بصاحب ورشة حدادة بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط الأخير.. وأقر بتمكنه من فتح الخزينة نظير مبلغ مالى وانه على علم بأنها من متحصلات واقعة سرقة.

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة، وأضاف بأنه لم يكن قد إكتشف واقعة السرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالجيزة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.

حيث يقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.