مصر | ضبط شخصين لتحطيمهما ماكينة "صرف آلي" بعين شمس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين لتحطيمهما ماكينة "صرف آلي" بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبإجراء المعاينة تبين وجود تلفيات بالماكينة عبارة عن تهشم بأجزائها الخارجية، وبمناقشتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأقرا بقيامهما بتحطيم ماكينة الصراف الآلى المُشار إليها بإستخدام قطعة حديدية، بدعوى محاولتهما إستعادة كارت الإئتمان الخاصة بالأول من داخل الماكينة عقب قيامه بسحب مبلغ مالى منها "لحدوث خلل ببرنامج التشغيل وتعذر خروج بطاقة الفيزا من داخل الماكينة".
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الأموال العامة" تضبط قضيتي إتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
وضبط فيهما "شخصان" بنطاق محافظتي "الجيزة، الدقهلية"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (9 آلاف جنيه مصري) وعملات أجنبية بما يعادل (20095 جنيه مصري) تم ضبطها نقديًا، وكذا عملات أجنبية بما يعادل (1763750 جنيه مصري) تم ضبطها مستنديًا.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.
وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").