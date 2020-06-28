مصر | ضبط شخصين لتحطيمهما ماكينة "صرف آلي" بعين شمس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين لتحطيمهما ماكينة "صرف آلي" بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على شخصَين لأحدهما معلومات جنائية، لقيامهما بالعبث بماكينة الصراف الآلى "تابعة لأحد البنوك" بدائرة قسم شرطة عين شمس، وإحداث تلفيات بها،وبحوزتهما دراجة نارية.

وبإجراء المعاينة تبين وجود تلفيات بالماكينة عبارة عن تهشم بأجزائها الخارجية، وبمناقشتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأقرا بقيامهما بتحطيم ماكينة الصراف الآلى المُشار إليها بإستخدام قطعة حديدية، بدعوى محاولتهما إستعادة كارت الإئتمان الخاصة بالأول من داخل الماكينة عقب قيامه بسحب مبلغ مالى منها "لحدوث خلل ببرنامج التشغيل وتعذر خروج بطاقة الفيزا من داخل الماكينة".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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