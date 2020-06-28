مصر | للاستيلاء على 10 آلاف.. كشف ملابسات مقتل شخص ببني سويف

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر للاستيلاء على 10 آلاف.. كشف ملابسات مقتل شخص ببني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن بني سويف، عن ملابسات واقعة العثور على جثة شخص مُبلغ بغيابه وضبط مرتكبى الواقعة
بداية الواقعة، تبلغ لمركز شرطة إهناسيا بمديرية أمن بنى سويف من أحد الأشخاص (مصمم ديكور، مقيم بدائرة المركز) بغياب شقيقه "سن 24، له معلومات جنائية" عن مسكنهما ولا يعلم مكان تواجده.
وتوصلت جهود فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف إلى سابقة العثور على جثة لشخص مجهول بمنطقة الظهير الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة تتطابق أوصافها مع المُبلغ بغيابـه.. حيث توصلت أجهزة البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كل من (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركـز شرطة إهناسيا).
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا أنه نظرًا لعلمهم بقيام المجنى عليه بالإتجار فى المواد المخدرة وإحتفاظه بمبالغ مالية كبيرة إتفقوا فيما بينهم على التخلص منه وسرقته، حيث قام أحدهم بإيهام المجنى عليه بتواصله مع أحد تُجار المخدرات بنطاق محافظة الفيوم لشراء مواد مخدرة، وبتاريخ الواقعة إستدرجه بزعم مقابلة تاجر المخدرات وإستقل المجنى عليه سيارة قيادة المتهم الأول وتتبعهما المتهمان الآخران "مستقلان دراجة نارية تروسيكل".
وفي أثناء سيرهما بالطريق قام المتهم المتواجد صحبة المجنى عليه بتقديم مشروب عصير للمجنى عليه بداخله مبيد حشرى "أعده مسبقًا"، وعقب فقدانه الوعى إستقل المتهمان الآخران السيارة رفقتهما وقاموا بكتم أنفاسه حتى تأكدوا من وفاته وإستولوا منه على (مبلغ10 آلاف جنيه، هاتف المحمول)، عقب ذلك توجهوا إلى منطقة الظهير الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة وتخلصوا من الجثة بدفنها وإلقاء الهاتف المحمول بأحد المجارى المائية بدائرة المركز وقاموا بإنفاق المبلغ المالى المستولى عليه عقب إقتسامه فيما بينهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط شخصين لتحطيمهما ماكينة "صرف آلي" بعين شمس
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على شخصَين لأحدهما معلومات جنائية، لقيامهما بالعبث بماكينة الصراف الآلى "تابعة لأحد البنوك" بدائرة قسم شرطة عين شمس، وإحداث تلفيات بها،وبحوزتهما دراجة نارية.
وبإجراء المعاينة تبين وجود تلفيات بالماكينة عبارة عن تهشم بأجزائها الخارجية، وبمناقشتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأقرا بقيامهما بتحطيم ماكينة الصراف الآلى المُشار إليها بإستخدام قطعة حديدية، بدعوى محاولتهما إستعادة كارت الإئتمان الخاصة بالأول من داخل الماكينة عقب قيامه بسحب مبلغ مالى منها "لحدوث خلل ببرنامج التشغيل وتعذر خروج بطاقة الفيزا من داخل الماكينة".
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الأموال العامة" تضبط قضيتي إتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
وواصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "إتجار بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة".
وضبط فيهما "شخصان" بنطاق محافظتي "الجيزة، الدقهلية"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (9 آلاف جنيه مصري) وعملات أجنبية بما يعادل (20095 جنيه مصري) تم ضبطها نقديًا، وكذا عملات أجنبية بما يعادل (1763750 جنيه مصري) تم ضبطها مستنديًا.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.
وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").