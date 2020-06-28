مصر | للاستيلاء على 10 آلاف.. كشف ملابسات مقتل شخص ببني سويف

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر للاستيلاء على 10 آلاف.. كشف ملابسات مقتل شخص ببني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن بني سويف، عن ملابسات واقعة العثور على جثة شخص مُبلغ بغيابه وضبط مرتكبى الواقعة

بداية الواقعة، تبلغ لمركز شرطة إهناسيا بمديرية أمن بنى سويف من أحد الأشخاص (مصمم ديكور، مقيم بدائرة المركز) بغياب شقيقه "سن 24، له معلومات جنائية" عن مسكنهما ولا يعلم مكان تواجده.

وتوصلت جهود فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف إلى سابقة العثور على جثة لشخص مجهول بمنطقة الظهير الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة تتطابق أوصافها مع المُبلغ بغيابـه.. حيث توصلت أجهزة البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كل من (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركـز شرطة إهناسيا).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا أنه نظرًا لعلمهم بقيام المجنى عليه بالإتجار فى المواد المخدرة وإحتفاظه بمبالغ مالية كبيرة إتفقوا فيما بينهم على التخلص منه وسرقته، حيث قام أحدهم بإيهام المجنى عليه بتواصله مع أحد تُجار المخدرات بنطاق محافظة الفيوم لشراء مواد مخدرة، وبتاريخ الواقعة إستدرجه بزعم مقابلة تاجر المخدرات وإستقل المجنى عليه سيارة قيادة المتهم الأول وتتبعهما المتهمان الآخران "مستقلان دراجة نارية تروسيكل".

وفي أثناء سيرهما بالطريق قام المتهم المتواجد صحبة المجنى عليه بتقديم مشروب عصير للمجنى عليه بداخله مبيد حشرى "أعده مسبقًا"، وعقب فقدانه الوعى إستقل المتهمان الآخران السيارة رفقتهما وقاموا بكتم أنفاسه حتى تأكدوا من وفاته وإستولوا منه على (مبلغ10 آلاف جنيه، هاتف المحمول)، عقب ذلك توجهوا إلى منطقة الظهير الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة وتخلصوا من الجثة بدفنها وإلقاء الهاتف المحمول بأحد المجارى المائية بدائرة المركز وقاموا بإنفاق المبلغ المالى المستولى عليه عقب إقتسامه فيما بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.