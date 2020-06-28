شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا من المسجد بعد إعادة الفتح: اللهم ارفع البلاء والوباء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، بمسجد صلاح الدين بحي شمال المدينة، وذلك عقب القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء، بإعادة فتح المساجد.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد صلاح رئيس المدينة.

وأشاد المحافظ، بمدى التزام المصلين داخل المساجد، وتطبيق كافة القرارات الصادرة عن القيادة السياسية، في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، حيث حرص المصلون على ارتداء الكمامات اصطحاب سجادة خاصة بالصلاة مع مراعاة مسافات التباعد بينهم.

وشارك «القاضي» أبناء المحافظة في أداء الصلاة بمسجد صلاح الدين، داعيا المولى عز وجل أن يرفع البلاء والوباء عن أبناء الوطن، مناشداً أبناء المحافظة، بالحفاظ على تطبيق كافة التعليمات الصادرة، خاصة خلال الفترة الراهنة.

محافظ المنيا يؤدي الصلاة في المسجد

محافظ المنيا يؤدي الصلاة في المسجد

محافظ المنيا يؤدي الصلاة في المسجد

محافظ المنيا يؤدي الصلاة في المسجد