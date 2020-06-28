شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 11 حالة تعدي على الأراضى الزراعية.. وتنفيذ 454 خلال فترة الحظر بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، الوم الأحد، استمرار شن الحملات المكبرة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حفاظاً على الرقعة الزراعية، وإسترداد هيبة الدولة وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، بإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة، وردع المخالفين .

وكشف محافظ المنوفية، عن تنفيذ عدد 7 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بقرى تلبنت أبشيش، وأسطنها، وعزبة عوض حسن، بالباجور، بإجمالى مساحة 3180م2، كما تم تنفيذ 3 حالات إزالة بقرية كفر بلشمط بمنوف بمساحة 180 متر، وكذا الإزالة الفورية لحالة تعدى على أرض أملاك دولة بمساحة 200 متر2 بقرية شبراباص بشبين الكوم، وتمت الإزالة من خلال حملة مكبرة، بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية والمعنية.

وأوضح «أبوليمون» أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات خلال الفترة من 25 مارس، وحتى أمس السبت 454 حالة تعدى على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة، حيث تم تنفيذ 334 حالة تعدى على الأراضى الزراعية، بإجمالى مساحة 13 فدان و17 قيراط، وتنفيذ 87 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بناء بمساحة 1014 متر مربع و33 حالة تعدى على أراضى زراعية أملاك دولة بإجمالى مساحة 42 فدان و17 قيراط و18 سهم .

وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات لمحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الدورية والمستمرة والتصدى للمخالفين وتنفيذ الإزالات المخالفة، في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بهذا الشأن والتعامل بحزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير.