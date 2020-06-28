شكرا لقرائتكم خبر عن «مراكز المنيا» تزيل 19 حالة تعد للبناء العشوائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 19 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وبدون ترخيص، منها 4 حالات تعدى بناء مخالف للقانون 119 بمساحة 934 متر مربع، و9 حالات تعد على أراضي زراعية خاصة، بمساحة 1275، و6 حالات تعدي بالبناء على أملاك الدولة، بمساحة 605 متر مربع، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس السبت، 821 حالة على الأراضي الزراعية، بمساحة 3949 فدان، و5 قيراط، 16 سهم، و4253 حالة إزالة مباني بمساحة 583344 متر مربع.

شدد المحافظ، على تكثيف الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون، والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.