«صحة المنيا»: وفاة 2 وتعافي 4 بينهم «مدير حميات العدوة».. و25 إصابة جديدة بـ «كورونا»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة في المنيا، الأحد، تسجيل 25 إصابة جديدة، وفاة شخصين، وتعافي 4 مصابين بكورونا بينهم مدير مستشفى حميات العدوة، داخل مستشفى الحجر الصحي بمركز ملوي.
وقالت مديرية الصحة في المنيا في بيان لها، أنه تم تحويل الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى مستشفيات الحجر والعزل الطبيبالمحافظة لتلقي العلاج .
في سياق متصل واصل الفريق الطبي بمستشفى الحجر الصحي بملوي، علاج 105 مصاب داخل أقسام العزل والرعاية، بالإضافة إلى علاج المصابين داخل 14 مستشفى عزل بمراكز المحافظة.
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