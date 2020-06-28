شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يكشف عن خطة تحويل «جبل القمامة» إلى حديقة عالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الاسماعيلية، عن خطة تحويل منطقة «جبل القمامة» إلى حديقة مفتوحة بمواصفات عالمية تليق باسم الإسماعيلية.

وقال المحافظ خلال تفقده المنطقة، الأحد، إنه بعد أكثر من عشر سنوات كاملة تحولت فيها حديقة الإذاعة والتليفزيون بقلب مدينة الإسماعيلية إلى جبل للقمامة ومأوى لكل الأوبئة والقوارض والخارجين عن القانون رغم أنها لا تبعد سوى أمتار عن مبنى نادى الإسماعيلي الاجتماعى، حيث تقرر إطلاق حملة تطويرها بشكل نهائي، وتحويلها إلى مسطح أخضر ومتنفس لشعب الإسماعيلية.

وأشار إلى أن المنطقة التي تبلغ مساحتها نحو 22 فدانًا، وتمتد من أمام النادى الإسماعيلي الاجتماعى وحتى مبنى إذاعة وتلفزيون القناة تحولت إلى جبل من القمامة منذ سنوات، مؤكدًا أنه فور وصوله الإسماعيلية وضعها على رأس أولوياته، قائلًا: «وجودها بالحالة التي كانت عليها كمقلب للقمامة كان نقطة سوداء في ثوب الإسماعيلية الأبيض، وقررت البدء الفورى في تطويرها».

ونفى المحافظ أي حديث عن بيع المنطقة، مؤكدًا أن «الأرض ملك للمحافظة، وغير مطروح إطلاقًا بيع»ِشبر«منها»، مطالبًا المواطنين بعد تصديق الإشاعات التي يروجها البعض.

وأشار المحافظ إلى أنه تم وضع منظومة كاميرات لمراقبة الحديقة، والقبض على أي شخص يلقى القمامة بها، بالإضافة إلى وضع كشك خاص بحي ثالث لمتابعة العمل، والحفاظ على الحديقة على مدار الـ24 ساعة يوميًا، مؤكدًا ضرورة تكثيف حجم الأعمال بتلك المنطقة والمستهدف أن يتم الانتهاء تماما من تطوير ورفع كفاءتها بالمرحلة الأولى من التطوير لتلك المنطقة قريبا وخلال شهرين على الأكثر، مشيرًا إلى أن هناك تخطيط لتحويل تلك المنطقة إلى متنفس ورئة جديدة لشعب الإسماعيلية بعد تطويرها واستعادة مظهرها وشكلها الحضاري.

وأضاف «بشارة» أنه تم وضع خطة تنفيذية وبرنامج زمنى لتنفيذ وإطلاق عدد من الحملات بجميع الأحياء تستهدف القضاء على جميع بؤر وتجمعات القمامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها في أسرع وأقل وقت ممكن من أجل استعادة الوجه الجمالى والحضارى للإسماعيلية .

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