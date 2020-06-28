شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: ضبط طالبين بالإسكندرية وأسيوط بتهمة «تصوير ونشر أسئلة امتحان الديناميكا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، أنه بشأن ما تم تداوله على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن نشر بعض أجزاء من امتحان، اليوم الأحد، لمادة التطبيقات الرياضية «الديناميكا»، فقد رصدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حالتين حيازة محمول ونشر على الإنترنت للطالب «ج.م.ع» بمحافظة الإسكندرية إدارة برج العرب، والطالب «م.ع.ع» بمحافظة أسيوط إدارة منفلوط. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الحالات. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 63,923

تعافي 17,140

وفيات 2,708

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «التعليم»: ضبط طالبين بالإسكندرية وأسيوط بتهمة «تصوير ونشر أسئلة امتحان الديناميكا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.