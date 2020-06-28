شكرا لقرائتكم خبر عن «قايتباي» تعلن 11 إجراءً احترازيًا لإعادة استقبال زوّارها (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالى، إن قلعة قايتباي أعلنت 11 إجراءً احترازيًا لاستقبال الزوار، بعدما أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، خلال زيارته لها، أمس، استئناف الحركة السياحية بضوابط وتدابير معينة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد متولي، في تصريحات للصحفيين، الأحد، أن هذه الإجراءات يتم تطبيقها بالكامل في قلعة قايتباي اعتبارًا من أمس مع أول أيام فتح القلعة أمام الجمهور.

وأوضح أن الإجراءات الجديدة شملت تعقيم القلعة مرتين يوميًا مرة قبل الفتح للزيارة وعلى مدار اليوم ومرة عقب انتهاء الزيارات رسميًا، مما يحقق أعلى درجات الحماية والوقاية للزائرين والعاملين بالقلعة وكذا الالتزام بكل الإجراءات التي أعلنتها وزارة السياحة والآثار ومنها عدم السماح بدخول القلعة إلا بالكمامة الواقية (ماسك الوجه) والالتزام بإجراءات التباعد عند الوقوف أمام شباك التذاكر والالتزام بأماكن الانتظار ووضع footprint أمام هذه الأماكن، كما سيتم قياس درجة الحرارة لكل الزائرين قبل دخول القلعة بالإضافة لقياس درجة الحرارة لكل العاملين بالقلعة يوميا قبل الزيارة.

وتابع: «جرى تخصيص أماكن بالقلعة يتم وضع الجل المطهر بها كما يتم تحديد أعداد الزائرين لقلعة قايتباي بالسماح لـ١٠٠ زائر كل ساعة فقط على ألا يزيد العدد في القاعات داخل البرج الرئيسي للقلعة عن ١٠ زائرين في كل مرة مع التطهير المستمر عقب كل زيارة لهذه القاعات بما يضمن أقصى درجات السلامة للزائرين للموقع الأثري والعاملين بقلعة قايتباي».

وأكد «متولى» أنه من بين الإجراءات الجديدة إلزام الرحلات المدرسية والجامعية والحكومية بإخطار المنطقة الأثرية قبل موعد الزيارة بـ٤٨ ساعة وألا يزيد عدد الرحلات عن خمس رحلات يومية بحد أقصى ١٥ زائرًا في كل رحلة، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية تتم تحت إشراف فريق من مفتشي المنطقة وأخصائي الترميم بها.

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