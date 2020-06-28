شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل فتح كناس الأرثوذكس بالمنيا لـ15 يوليو.. و«الكاثوليك» تستأنف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت إيبارشات محافظة المنيا للأقباط الأرثوذكس السبع، الأحد، بيانات أجمعت على تأجيل استمرار تعليق القداسات وغلق الكنائس حتى ١٥ يوليو المقبل، نظرًا لتزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

جاءت القرارات المتشابهة للإيبارشيات السبع، بعد اجتماعات مكثفة ومناقشات.

كانت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية، تركت أمر فتح الكنائس لكل إيبارشية حسب ظروفها بناءً على تقييم الوضع.

فيما قررت مطرانيتي المنيا وأبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، استئناف الصلوات، وسط إجراءات احترازية مشددة، وأعداد محدودة من المصلين.