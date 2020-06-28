شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد لجان الثانوية العامة بقليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، ويرافقه طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الأحد، سير امتحانات الثانوية العامة والإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية المتبعة لتأمين الطلاب والملاحظين في بعض مدارس قليوب.

زار «الهجان» لجنتى مدرسة قليوب الإعدادية بنات، وقليوب الثانوية بنات، وتفقد الحرم الآمن بمحيط اللجنتين وبوابات التعقيم وإجراءات التعقيم والتطهير للطلاب.

كما تفقد حجرات التأمين الصحي واستمع لشرح الدكتور جمال حجاج، مدير عام التأمين الصحي بالقليوبية، حول الإجراءات الصحية المتبعة لتأمين الطلاب.

وشدد محافظ القليوبية على توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات، وأثنى على دور مديرية التربية والتعليم ودور الأجهزة الأمنية والصحية والمحلية في إنجاح سير الامتحانات.

وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم توفير كل سبل الراحة للطلاب وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات وتوفير بوابات التعقيم والمطهرات والكمامات وواقيات القدم، مضيفًا أنه تم التنسيق مع كل الجهات المعنية لإنجاح سير الامتحانات.

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