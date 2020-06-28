شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء سؤال بنماذج امتحانات مادة الديناميكا للثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبلغت مديرية التربية والتعليم في بني سويف، منذ قليل، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بإلغاء سؤال من كل نموذج في امتحان مادة الديناميكا التي تجري الآن، بناء على تعليمات الوزارة.

وكشفت مصادر عن إلغاء السؤال رقم ٩ في نموذج أ، والسؤال رقم ٥ في نموذج ب، والسؤال رقم ١ في نموذج ج، والسؤال رقم ١٥ في نموذج د.

وتوجه طلاب الثانوية العامة إلى اللجان، صباح الأحد، وسط حالة من الهدوء والإجراءات الاحترازية الوقائية وانتشار لقوات الشرطة أمام اللجان.

وبدأ، منذ قليل، طلاب الشعبة الرياضية بالثانوية العامة أداء امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا»، وذلك في 2216 لجنة سير رئيسية، و56 ألفا و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية ولمدة ساعتين.

وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن قرابة 104 آلاف طالب وطالبة بشعبة العلمي رياضيات يؤدون امتحان مادة الديناميكا، اليوم الأحد، في العاشرة صباحًا من إجمالي 667 ألف طالب بالثانوية العامة، فيما تبدأ غدًا الاثنين أعمال تصحيح امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة، والذي تم أداء الامتحان به، الخميس الماضي.

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