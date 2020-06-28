شكرا لقرائتكم خبر عن تداول صور لامتحان الديناميكا للثانوية العامة.. و«التعليم» تتبع مصدرها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تداولت صفحات الغش الإلكتروني بمواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، صورًا زعمت أنها لامتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» للثانوية العامة. وتداولت صفحات الغش الإجابات بعد مرور نحو 35 دقيقة من بدء اللجنة. وبدأت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تتبع الصور المتداولة للتأكد من صحتها والتوصل لمصدرها لتوقيع الإجراءات القانونية ضده وتطبيق قانون الغش عليهم. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 63,923

تعافي 17,140

وفيات 2,708

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