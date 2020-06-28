شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع عبدالرحيم علي بالعناية المركزة في باريس بعد إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر موقع «البوابة نيوز»، اليوم الأحد، خبرًا يفيد بإصابة رئيس مجلس إدارته ورئيس تحريره، النائب البرلماني عبدالرحيم على، بفيروس كورونا.

ويرقد «علي» في غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات باريس، بعد إصابته بالفيروس.

كان النائب غادر القاهرة إلى باريس، الأسبوع الماضي، لحضور بعض الفعاليات السياسية الخاصة بتداعيات الأزمة الليبية، وفوجئ بظهور أعراض الإصابة بالفيروس هناك.