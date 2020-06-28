شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تنتهي من صرف مقررات شهر يونيو للبقالين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، من صرف السلع التموينية المدعمة لبقالي التموين ومنافذ الصرف بجداول منظمة، ضمن مقررات شهر يونيو الجاري لصرفها لأصحاب البطاقات حتى نهاية الشهر.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في قطاع التجارة الداخلية، توجيهًا بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خلال حصول المواطنين على السلع الغذائية من المحلات والمتاجر بالمحافطات المختلفة، حيث يتم تخفيض عدد المستهلكين المتواجدين بالمتاجر إلى 25% فقط من السعة الاستيعابية للمتجر مع طمأنة المواطنين بأن جميع السلع متوفرة بكثرة وبالأسعار والتخفيضات المعلن عنها، وأن هذه الإجراءات لحماية المواطنين من التكدس والزحام خلال شراء السلع والمنتجات مع تخصيص أماكن انتظار خارج المتجر لوقوف المواطنين لحين وقت دخولهم بمسافات متباعدة حتى لا يحدث أي تزاحم خارج المحلات أيضًا وأن تكون بها التهوية المناسبة.

ويتم تخصيص مندوب لتنظيم عملية دخول المواطنين المحلات التجارية حرصًا على عدم التزاحم أو تكدس المواطنين، وأن تكون الأولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم أكثر الفئات عرضة للإصابة، مع التأكيد على توفير كل السلع والمنتجات الغذائية.