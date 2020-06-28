شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحان الديناميكا لطلاب الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ، منذ قليل، طلاب الشعبة الرياضية بالثانوية العامة أداء امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا»، وذلك في 2216 لجنة سير رئيسية، و56 ألفا و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية ولمدة ساعتين.

وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن قرابة 104 آلاف طالب وطالبة بشعبة العلمي رياضيات يؤدون امتحان مادة الديناميكا، اليوم الأحد، في العاشرة صباحًا من إجمالي 667 ألف طالب بالثانوية العامة، فيما تبدأ غدًا الاثنين أعمال تصحيح امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة، والذي تم أداء الامتحان به، الخميس الماضي.