أخبار مصر

حالة الطقس المتوقعة يوم الأحد

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قامت هيئة الأرصاد الجوية بالإعلان عن حالة الطقس المتوقعة في يوم الأحد فمن المتوقع أن يكون الطقس مائل للحرارة طوال النهار في كلاً من القاهرة الكبرى والوجه البحري وسيكون معتدل في كلاً من السواحل الشمالية الشرقية والغربية وفي جنوب سيناء وفي سلاسل البحر الأحمر وسيكون حار في للغاية في جنوب الصعيد وشمال الصعيد.

كما أن غرب البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى وتتأثر القاهرة بهذا الامتداد وجميع أنحاء البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي، كما أنها أكدت أن الطقس يكون لطيف في كلاً من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال وجنوب الصعيد ومن الممكن حدوث نشاط في الرياح.

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