جهود الدولة اليوم في مواجهة فيروس الكورونا

تعمل الدولة جاهدة من أجل تطوير جميع استعداداتها والعمل على متابعة الموقف حيال فيروس الكورونا، كما أن الدولة تعمل على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية وجاء حصاد جهود الدولة اليوم لمواجهة الفيروس كالآتي ارتفع عدد المتعافين من فيروس الكورونا إلى 17140 حالة ووصل عدد الأشخاص التي تحولت نتائجهم من سلبي إلى إيجابي إلى 18658.

القيام بتسجيل 1168 حالة جديدة مصابة بهذا الفيروس اليوم، كما أن تم تسجيل 88 حالة وفاة اليوم جديدة، فإجمالي عدد الحالات في مصر وصل إلى 64923 من بينهم الحالة التي تم شفائها وخرجوا من المستشفى بشكل نهائي بينما تم تسجيل 2708 حالة وفاة جديدة والدولة مازالت تتخذ كافة الإجراءات لمواجهة الفيروس.